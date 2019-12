© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

Eric Lanini potrebbe salutare la Juventus Under 23 nel corso del mercato invernale. Stando a sportpiacenza.it, i biancorossi del Piacenza ci stanno provando per l'ex Imolese. Nelle intenzioni degli emiliani c'è di proporre uno scambio con Sylla, ma non si esclude comunque un arrivo del classe '94 anche con un'altra formula.