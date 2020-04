Juventus U23, Marco Olivieri è tra i giocatori maturati di più in questa stagione

vedi letture

Marco Olivieri è tra i giocatori più cresciuti di quest’ultima stagione in Under 23. La Juventus lo ha riscattato l’estate scorsa dall’Empoli, l’attaccante ha ricambiato la fiducia offrendo buone prestazioni e apparendo sempre più maturo col passare dei mesi fino alla sospensione dei campionati. La scorsa stagione, al primo anno tra i professionisti, aveva riscontrato qualche difficoltà. Quest’anno, invece, è riuscito a fare la differenza in diverse occasioni e non a caso si è guadagnato più volte la convocazione di Sarri in prima squadra. Quattro reti e tre assist nelle ventidue gare giocate in Serie C, oltre alle cinque presenze in Coppa Italia dove ci sarebbe ancora una doppia finale da giocare per puntare al trofeo: per lui sarebbe il primo in carriera, a conclusione di un percorso di crescita ambizioso.