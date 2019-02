© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus U23 si gode la crescita dell’attaccante Stephy Mavididi, attaccante classe ‘98 cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal. Il calciatore sta vivendo un ottimo momento di forma segnando il gol della vittoria sulla Lucchese e portando così a tre le gare consecutive in cui è andato a segno. “L’inglese non si ferma più, con il terzo gol nelle ultime tre gare manda ko la Lucchese e avvicina i play off. - si legge su Tuttosport - E sempre più forte l’intesa con Mokulu che colpisce un palo e confeziona l’assist per il compagno”. Per l’inglese sono otto in 29 presenze le reti nella sua prima esperienza in Italia.