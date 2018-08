Juventus U23, Pasquato il sogno per l'attacco

© foto di Federico Gaetano

La Juventus Under 23 che sarà ai nastri di partenza della prossima Serie C punta forte sul senso di appartenenza ai colori bianconeri con affiancati a tanti giocatori giovani provenienti dalla Primavera o di rientro dai prestiti (come Beruatto o Matheus Pereira) alcuni profili esperti che faranno ritorno nel club dove sono cresciuti. È il caso del portiere Thimoty Nocchi, del difensore Raffaele Alcibiade e del mediano Simone Emmanuello. Lo riporta Tuttosport spiegando che le uniche novità vere e proprie sono quelle rappresentate da Idrissa Tourè, proveniente dal Werder Brema, e Fernando Fonseca, in arrivo dal Porto. Il sogno per l'attacco invece porta a un altro ex bianconero come Cristian Pasquato, ora al Legia Varsavia, che dieci anni fa esordì in Serie A contro il Catania.