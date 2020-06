Juventus U23, Pecchia: "C'è qualcuno che può fare il salto in prima squadra"

Intervenuto nel corso della trasmissione 'Csiamo' in onda su Rai Sport, il tecnico della Juventus U23 Fabio Pecchia ha anticipato i temi della finale di Coppa Italia Serie C contro la Ternana che si giocherà il 27 giugno: “L’unica cosa che un po’ accomuna tutti è che tutti partiamo da una sosta lunga, quindi la situazione è da scoprire. Non abbiamo fatto amichevoli: ho condiviso parte della squadra con gli allenamenti di Sarri. Il nostro obiettivo è anche quello di essere funzionali alla prima squadra. C’è grande voglia di vedere come i ragazzi reagiscono a questa partita. Il fatto di potersi giocare un titolo va affrontato con la giusta serenità. Il cruccio più grande adesso è quello di portare tutti nelle medesime condizioni. Anche la capacità della squadra di riattaccare la spina e riprendere il ritmo partita. Durante il campionato si è abituati a preparare le gare, ora l’obiettivo è rientrare dal punto di vista fisico e mentale. La formazione? Ho portato avanti un progetto dall’inizio della stagione, alternando i moduli 4-2-3-1 e 4-3-3, cercando di centrare l’obiettivo legato alla crescita e al miglioramento dei giovani. Giocare questo tipo di partite aiuta in questo percorso i ragazzi”.

Sui possibili nomi utili per la prima squadra: “Non mi piace fare nomi, considerato quello che è il gruppo. C’è qualcuno che può fare il salto. Io alleno una squadra di prospettiva, ma il vero cambio di marcia dipende dalla loro maturazione psicologica. Io al Verona ho allenato Moise Kean, che era appena uscito dal settore giovanile della Juve. Si vedevano le qualità il talento e la forza. Ci vuole pazienza nel saper aspettare i giovani”.

Infine chiosa sulla lotta Scudetto: “È un campionato aperto, con la Lazio che ha fatto una grande stagione e se l’è giocata alla pari. Non penserei ad una corsa a due, perché ci sono tante incognite. Anche l’Inter dietro può giocarsela fino alla fine”.