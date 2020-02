vedi letture

Juventus U23, Pecchia: "Finale meritata, deve essere un punto di partenza"

Il tecnico della Juventus U23 Fabio Pecchia ha parlato dopo la vittoria per 4-0, arrivato dopo i tempi supplementari, contro la Feralpisalò che ha permesso ai bianconeri di accedere alla finale di Coppa Italia Serie C: “Oggi siamo stati premiati più di quanto abbiamo creato, ma all’andata abbiamo sprecato tantissimo. Considerando entrambe le gare abbiamo meritato e questo è il giusto premio per quanto fatto. Questa finale deve essere un punto di partenza sia dal punto di vista tecnico e psicologico e deve spronarci a crescere e migliorare sempre di più da qui a fine stagione. - continua Pecchia soffermandosi su alcuni singoli come riporta Tuttojuve.com - Zanimacchia nel corso della stagione ha tenuto ritmi straordinari, ha affrontato con personalità e maturità anche i momenti difficili. Tutti i ragazzi devono aspirare alla prima squadra sapendo però che si tratta di una strada molto lunga e impegnativa. Monza? La partita d’andata mi lascia molto amaro in bocca perché non è stata mai giocata. Abbiamo commesso parecchi errori che abbiamo pagato a caro prezzo, ma l’entusiasmo di oggi deve essere benzina. Ritroveremo Mota da avversario e ci sarà un grande abbraccio perché comunque ha dato il suo contributo a questo progetto”.