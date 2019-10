© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Pecchia, tecnico della Juventus U23, commenta così la vittoria con la Pianese. “E’ stata una partita molto equilibrata e dopo che siamo andati in vantaggio abbiamo avuto alcune occasioni per chiuderla, che non abbiamo sfruttato. La Pianese nel finale si è fatta nuovamente sotto, ma oggi era molto importante vincere e i ragazzi sono stati determinati a portare a casa il risultato”, riporta Juventus.com.