© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima sconfitta nel 2020 per la Juventus U23, battuta 3-2 a Busto Arsizio dalla Pro Patria. I bianconeri cadono dopo tre pareggi e una vittoria nelle ultime quattro uscite di campionato e il tecnico Fabio Pecchia analizza la gara in sala stampa: "La prestazione è stata buona ma loro ci hanno fatto male quando sono entrati in area, mentre noi siamo stati poco concreti sotto porta e in fase difensiva. La sconfitta brucia, però devo fare i complimenti allo staff della Primavera perché oggi hanno esordito Ranocchia e Dragusin e non era facile per due ragazzi entrare in una gara così fisica e fare bene".