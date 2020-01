Juventus U23, Pecchia senza Clemenza-Alcibiade: spazio ai giovanissimi

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raffaele Alcibiade si ferma di nuovo. Questa volta per un mese. Il capitano della Juventus Under 23, costretto al cambio sabato scorso contro la Pro Patria, ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale che lo costringerà ai box per qualche settimana. Così mister Fabio Pecchia, già dalla sfida d’andata della semifinale di Coppa Italia in programma oggi sul campo della Feralpisalò, dovrà affidarsi agli altri giovani a disposizione: Mulè, Coccolo (appena rientrato dalla prima squadra) e Delli Carri (di rientro da un lungo infortunio come Peeters). Tra i convocati c’è anche il Primavera Dragusin: una crescita impressionante, la sua, negli ultimi mesi.

Out anche Luca Clemenza, alle prese con un sovraccarico al retto femorale sinistro. Mentre Pietro Beruatto se la vede con un fastidioso sovraccarico all’adduttore. Non ci sarà Marques per la sfida di oggi: l’attaccante spagnolo, prelevato dal Barcellona, si allena solo da qualche giorno a Vinovo e ieri ha esordito in maglia bianconera giocando uno spezzone di gara nella Juve Primavera. Ci sarà invece il giovane Nicolò Fagioli, che poi dovrà saltare due gare di campionato causa squalifica a seguito delle proteste nei confronti dell’arbitro al termine dell’ultimo match.