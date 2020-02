vedi letture

Juventus U23, Pecchia: "Siamo rimasti in gara fino alla fine, grande vittoria"

Vittoria inaspettata per la Juventus U23 che ha battuto il Monza in rimonta e in trasferta. Dopo la gara il tecnico bianconero Fabio Pecchia ha detto: "Al di là del risultato che ci premia, è stata una partita molto aperta e bella, con continue situazioni di gioco che avrebbero potuto decidere la gara in un senso o nell'altro. La prima palla gol più importante l'abbiamo avuta noi eppure ci siamo ritrovati sotto. Il Monza avrebbe potuto anche raddoppiare, ma i miei sono rimasti in gara fino alla fine, soprattutto nel primo tempo mentre nella ripresa credo ci sarebbe potuto essere anche il pareggio per le situazioni che si sono create. Ma è un premio che va ai miei, visto che venivamo da un grande sforzo (la qualificazione in finale di Coppa, ndr) e ripetersi contro una squadra fortissima, che l'anno prossimo giocherà in Serie B per i piani alti, deve dare fiducia ai miei".

L'ingresso di Marchi ha cambiato il volto dei bianconeri: "Ettore aveva fatto 120 minuti qualche giorno fa e sapevo che aveva voglia di giocare questa partita. Ma io devo gestire le risorse: alla fine comunque fa piacere che abbia rotto gli equilibri, dando qualità, andando a conquistare i rigori e dando alla squadra sicurezza e quella esperienza che in tanti momenti ci viene meno", le sue parole riprese da TuttoC.com.