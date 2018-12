Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 dicembre

FIORENTINA, MURIEL AD UN PASSO. INTER, PORTE CHIUSE ALL’ADDIO DI NAINGGOLAN: SPALLETTI VUOLE TENERLO. E AUSILIO APRE A MODRIC. MILAN, IL FENERBAHCE SI INSERISCE PER FABREGAS. ROMA, SCHICK RESTA - Ritorno in Serie A per Luis Muriel. L’attaccante è pronto a riabbracciare il nostro campionato...