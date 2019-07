Juventus U23, possibile scambio Lanini-Bocalon con il Venezia

© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

Secondo quanto riferito da Sky Sport, possibile colpo grosso in attacco per la Juventus Under 23. Con il Venezia si stanno imbastendo discorsi relativi ad Eric Lanini, attaccante rientrato dal prsstito all'Imolese dove ha avuto come mister Alessio Dionisi che lo rivorrebbe in Laguna. In cambio si sta parlando con i bianconeri di Riccardo Bocalon, attaccante esperto in uscita dagli arancioneroverdi.