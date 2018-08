Juventus U23, prima sfida: i convocati per il Cuneo

Mauro Zironelli

© foto di Valeria Debbia

Inizia ufficialmente l'avventura della Juventus Under 23. Primo appuntamento alle ore 20.30 in casa al "Moccagatta” di Alessandria contro il Cuneo per i preliminari della Coppa Italia di Serie C. Questi i convocati di mister Zironelli con rispettivi anni di nascita:

Alcibiade (90)

Andersson (98)

Beruatto (98)

Bunino (96)

Busti (98)

Coccolo (98)

Del Favero (98)

Delli Carri (99)

Di Pardo (99)

Emmanuello (94)

Fernandes (99)

Kameraj (99)

Kastanos (98)

Mavididi (98)

Morelli (96)

Mosti (98)

Muratore (98)

Nocchi (90)

Olivieri (99)

Parodi (97)

Pereira Da Silva (98)

Pozzebon (97)

Toure (98)

Zanandrea (99)

Zanimacchia (98)

Zappa (97).