Juventus U23-Renate 2-1: successo in rimonta per i ragazzi di Pecchia

Fonte: inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus Under 23 conquista il successo in rimonta contro il Renate, seconda forza del campionato di Serie C girone A, tra le mura amiche del Moccagatta di Alessandria. Meglio gli ospiti nella prima frazione di gioco, Galuppini prende la mira dalla trequarti e batte Nocchi dopo sei minuti. La formazione di Diana sbaglia un paio di volte il raddoppio, anche grazie agli interventi decisivi del portiere bianconero. Pecchia cambia le carte a inizio ripresa: fuori Zanimacchia e Tourè, dentro Lanini e Peeters, e la Juvenrtus Under 23 cambia obiettivamente atteggiamento. Olivieri, tra i migliori in campo dal primo minuto, rimette la gara in equilibrio al 50’. Il Renate ci prova ancora con Maritato e Galuppini, questa volta la retroguardia degli Under 23 juventini tengono botta. E negli ultimi venti minuti costruiscono il meritato successo con una bella rete sul finale di Lanini.