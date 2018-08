Juventus U23, sabato amichevole contro il Piacenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antipasto di campionato per Piacenza e Juventus U23. Sabato gli emiliani sfideranno in amichevole a Vinovo la neonata formazione bianconera, con calcio d'inizio fissato alle ore 16. La partita non potrà essere seguita dai tifosi, in quanto verrà giocata su un campo da allenamento all’interno del centro sportivo torinese, dove non è prevista la ricezione del pubblico. Lo riporta Tuttoc.com.