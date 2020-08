Juventus U23, sirene dalla B per Beruatto. Lo vogliono Pordenone e Vicenza

vedi letture

Il futuro del giovane terzino Pietro Beruatto, classe '98 in forza alla Juventus U23, potrebbe essere in Serie B. Secondo Tuttosport infatti il giocatore sarebbe nel mirino di Pordenone e Vicenza, club quest'ultimo in cui ha giocato per sei mesi nel 2017-18 collezionando 15 presenze.