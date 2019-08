© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Che fine ha fatto Dany Mota Carvalho (20)? Il talentuoso calciatore lussemburghese, di proprietà del Virtus Entella, non può essere definito al momento un giocatore della Juventus Under 23 pur avendo già svolto le visite mediche al J-Medical. E, infatti, il suo nome non figura nella lista dei convocati di mister Pecchia per il primo impegno ufficiale con la Pergolettese. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttojuve.com, l'annuncio è slittato solo di qualche giorno e il suo trasferimento non è affatto in dubbio. L'ufficialità arriverà nel momento in cui saranno sistemati tutti gli ultimi dettagli.