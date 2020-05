Juventus U23, tanti sondaggi per Idrissa Toure: l'AEK ritenta il colpo in prestito

Tutti pazzi per Idrissa Toure. Per il centrocampista della Juventus Under 23, definito il futuro Pogba, ci sono diversi club italiani e stranieri, tutti pronti per lanciarlo nella massima serie dopo due anni di maturazione in Seconda Squadra. I sondaggi nelle ultime settimane non si contano neanche, qualcuno ha pure fatto qualche passo in più nel concreto. Su tutte l’AEK di Massimo Carrera che segue il calciatore da tempo e che già la scorsa finestra di gennaio aveva tentato l’approccio con i bianconeri. Il club greco ci riprova, con più convinzione, con una richiesta di prestito e la possibilità di valorizzarlo ulteriormente in Souper Ligka Ellada: per la Juve è ancora prematuro fare valutazioni definitive, ma il corridoio con la Grecia resta aperto.