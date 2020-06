Juventus U23 verso la ripresa degli allenamenti di squadra: obiettivo Coppa Italia

Anche la Juventus Under 23 riassembla i pezzi per tornare in campo. Un gruppo di giocatori ha svolto le visite mediche nel corso della giornata odierna, altri si presenteranno al J Medical domani per poi riprendere gli allenamenti individuali al centro sportivo di Vinovo. L’idea è di far riprendere gli allenamenti collettivi già dalla prossima settimana, in modo da cominciare a preparare la finale di Coppa Italia che i bianconeri giocheranno contro la Ternana presumibilmente il 28 giugno (la data definitiva sarà nota nei prossimi giorni). Il gruppo di mister Fabio Pecchia scalda dunque i motori, tra qualche settimana sarà in palio quello che potrebbe essere il primo trofeo della storia della Seconda Squadra bianconera dopo due anni di vita.