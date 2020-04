Juventus U23, Vrioni ha tutto il potenziale per fare bene in maglia bianconera

Troppo poco per capire qualcosa della nuova avventura. Giacomo Vrioni ha respirato giusto qualche settimana l’ambiente di Vinovo, dopo il suo arrivo nella Juventus Under 23 sul rush finale del mercato di gennaio. L’ex attaccante del Cittadella è sceso in campo in due spezzoni di gara con la squadra di Pecchia, contro il Pontedera per nove minuti e contro l’Albinoleffe per trentadue. Il classe 1998, nazionale albanese, ha però tutto il potenziale per rendersi protagonista in maglia bianconera nel futuro prossimo. In Serie B, nella prima di stagione, aveva collezionato quattro presenze ma solo negli scorci finali di gara. Il congelamento della stagione calcistica non gli è stato d’aiuto, l’appuntamento con il gol e un minutaggio più consistente è rimandato con molta probabilità al prossimo anno.