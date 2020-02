vedi letture

Juventus U23, Zanimacchia: "Punizione alla CR7? No, lui è di un altro livello"

Grande protagonista della semifinale di Coppa Italia Serie C, il centrocampista della Juventus U23 Luca Zanimacchia ha parlato nel dopo gara della sua doppietta e della finale conquistata: “Panchina iniziale? Il mister fa giustamente le sue scelte, ci sono tante partite ravvicinate e c’è spazio per tutti. Abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Dopo la sostituzione nell’intervallo nell’ultima gara ho avuto un senso di rivalsa, volevo dimostrare quello che non ero riuscito a dimostrare nelle altre partite. - continua Zanimacchia – Se ho imparato da CR7 a battere le punizioni? No Cristiano è di un altro livello. Guardare lui e i giocatori di prima squadra in allenamento è incredibile, bisogna solo imparare dal loro”.