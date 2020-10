Juventus U23, Zauli: "Oggi giocavamo senza over ed è motivo d'orgoglio"

Il tecnico della Juventus U23 Lamberto Zauli ha commentato così il successo ottenuto oggi contro la Giana Erminio: “Siamo contenti della partita di oggi, perché abbiamo portato a casa il risultato. Abbiamo trovato difficoltà nel primo tempo per grande merito avversario, poi piano piano la pressione è diventata meno intensa e su quello siamo riusciti a palleggiare meglio, salire come squadra e poi abbiamo trovato due perle che ci hanno consentito di portare a casa il risultato. Oggi giocavamo senza over, questo è un motivo d'orgoglio per il progetto che stiamo portando avanti. I ragazzi stanno facendo squadra, hanno combattuto quando c'era da combattere e giocato quando c'era da giocare, portando a casa meritatamente la vittoria».