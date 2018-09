Juventus U23, Zironelli: "Da Mestre a Ronaldo, che salto!"

Fonte: TuttoC.com

La Juventus Under 23 si appresta a fare il suo esordio in campionato, domani nel derby con l'Alessandria. Il tecnico Mauro Zironelli spiega al Corriere dello Sport le tappe che lo hanno portato sulla panchina della neonata formazione bianconera: "Il ds del Bari Sogliano mi aveva seguito e dopo Mestre una chiamata dalla categoria superiore era una bella soddisfazione. La Juve? Paratici e Cherubini mi avevano già chiamato, ma la nascita della seconda squadra non era ancora certa. Poi sono arrivati il fallimento del Bari e l'iscrizione della Juve B al campionato di Lega Pro. Sapevo che i bianconeri mi seguivano da gennaio e ora rappresentare l'unica seconda squadra del nostro calcio è per me motivo di grande orgoglio. Passare dal Mestre a Ronaldo è stato un bel salto, un emozione per me e per tutta la squadra. Per i ragazzi vivere in simbiosi con grandi campioni deve essere motivo di stimolo, devono pensare di poter fare il salto in prima squadra, lavorare per questo. Sono molto soddisfatto di essere arrivato qui e sento la responsabilità di far parte di questo progetto. La società ci ha fatto capire che ci crede e io darò tutto me stesso per far crescere questi ragazzi come accade nei migliori club".