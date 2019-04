Juventus U23, Zironelli: "Il bilancio della stagione è positivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus U23 Mauro Zironelli ha commentato così la gara persa contro l’Entella. Ecco quanto riportato da Tuttojuve.com:

Soddisfatto della partita? Le motivazioni erano sicuramente diverse.

"È stata partita vera, nessuno ha tirato indietro la gamba. L’Entella ha meritato ma sono contento della prestazione dei ragazzi. Abbiamo onorato il campionato dando tutto dall’inizio alla fine".

Qual è il suo bilancio della stagione?

"Sono contentissimo, siamo stai pionieri ed è stata una bella esperienza. Tra mille difficoltà abbiamo alzato la testa e ci saremmo salvati anche senza penalità delle altre. È stato un primo anno e all’inizio abbiamo pagato un po’ di inesperienza. Spero sia un’esperienza che facciano altri, magari tra 10 anni parleremo di una normalità. Fortunatamente abbiamo un ct che è avanti e che monitora i ragazzi giovani, come dimostrato dalle ultime convocazioni. Mancini ha già portato Kean e Zaniolo ma è tutto il movimento che sta crescendo. Anche le nuove regole della Lega Pro facilitano l’inserimento dei giovani. Noi ci siamo fatti scivolare addosso tutto e siamo usciti a testa alta: ringrazio la società che mi ha sempre difeso e incoraggiato. Siamo cresciuti insieme e di fronte alle difficoltà siamo usciti rafforzati".

Come prosegue la stagione ora?

"Faremo dei lavori specifici, giocheremo delle amichevoli con squadre che fanno i playoff. Noi continueremo ad allenarci parallelamente alla prima squadra".

Chi è cresciuto di più?

"Tutti bene o male sono migliorati perché tutti hanno fatto 20-30 partite. Se il campionato iniziasse oggi avremo un’altra esperienza. Mi ha fatto piacere il discorso che ha fatto Cherubini nello spogliatoio ai ragazzi".

Il suo futuro è ancora bianconero?

"Sono contento di come sono stato trattato e aiutato. Del futuro parleremo più avanti".