Juventus U23, Zironelli: "Iniezione di fiducia che ci fa ben sperare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Zironelli, tecnico della Juventus U23, ha commentato così il match vinto contro la Pro Vercelli: "Quando c’era da combattere abbiamo combattuto e quando c’era da giocare abbiamo giocato - ha esordito -. È la quarta vittoria consecutiva in casa senza subire gol. È un’iniezione di fiducia che ci fa ben sperare in vista delle prossime cinque partite. Sono contento anche per Fernandes che è tornato dopo l’infortunio e ha fatto qualche minuto in più rispetto all’ultima volta. Nicolussi si è mosso bene, la difesa ha concesso poco a parte le due grandi parate di Del Favero".