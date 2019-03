Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus Under 23 perde per 2-1 in casa del Piacenza. In sala stampa, il tecnico dei bianconeri, Mauro Zironelli, analizza il ko ed evidenzia che ad incidere sulla prestazione dei suoi è stato anche il terreno di gioco: "Non voglio usarla come scusa e non intendo offendere nessuno perché qui siamo ospiti, sinceramente quello del Garilli è il campo più brutto che abbia mai visto. Ti impedisce veramente di giocare, non mi era mai capitata una cosa del genere. Detto questo - prosegue Zironelli, ripreso da Sport Piacenza - oggi abbiamo meritato la sconfitta, troppi errori tecnici in fase soprattutto difensiva ci hanno condannato. Spiace solo aver preso il gol del 2-1 nel nostro momento migliore".