© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus U23 Mauro Zironelli ha analizzato così 2-2 interno con l'Olbia: "La partita era finita. Sono soddisfatto per la prestazione, ma è davvero un peccato. Come non meritavamo sabato di perdere, non meritavamo oggi di pareggiare. Abbiamo colpito due incroci dei pali, non mi è mai successo di pareggiare una partita del genere".