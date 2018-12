Juventus U23, Zironelli: "Risultato bugiardo, zero parate di Nocchi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Zironelli, allenatore dell'Under 23 della Juventus, ha commentato la sconfitta odierna contro il Pisa in conferenza stampa. Tuttojuve.com riporta le sue parole: “Abbiamo fatto un gran primo tempo più che un buon primo tempo, perché il Pisa ha fatto gol sulla palla a due, ma non aveva creato nessuna palla pericolosa, come del resto nel secondo tempo, perché hanno fatto gol su rigore e su punizione. Quindi vedo questo risultato un po' bugiardo come punteggio, perché abbiamo preso un incrocio, ci siamo presentati due volte davanti a Gori nel primo tempo. Poi abbiamo fatto gol con Bunino nel secondo tempo e con quel risultato per loro era più facile difendersi. Non ricordo una parata di Nocchi. La difesa si è comportata benissimo, bravi sulla punizione, poi non commento il resto perché penso che avete visto tutti".