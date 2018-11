Juventus U23, Zironelli sotto esame. La squadra non gira

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quattro sconfitte consecutive e per la Juventus Under23 si apre la crisi. Un momento difficile del quale si occupa anche Tuttosport evidenziando come sia sotto esame la posizione di Mauro Zironelli, tecnico della seconda squadra bianconera. Nel prossimo weekend poi è in programma la sfida contro la Pro Vercelli, big del Girone A, e la strada appare già in salita.