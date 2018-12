© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus Under 23 di mister Mauro Zironelli potrebbe non scendere in campo contro il Pro Piacenza. La sfida è a serio rischio, come riporta Sportpiacenza, a causa della situazione del club rossonero: se lunedì, giorno di vigilia di Natale, non arriveranno i bonifici per i giocatori e il personale, lo sciopero sarà prolungato anche alla gara programmata per giovedì 27 dicembre, allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.