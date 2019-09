Juventus Under 23-Siena 2-3, risolve Guberti in pieno recupero

Fonte: inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria

© foto di Federico Gaetano

Il Siena conquista in pieno recupero i tre punti, battendo 3-2 la Juventus Under 23 al Moccagatta di Alessandria. Gli uomini di Dal Canto (ex bianconero sia da calciatore che da allenatore della Primavera) appaiono più concreti nel primo tempo, e al 25’ sbloccano il match con Polidori approfittando di una disattenzione difensiva degli avversari.

Il raddoppio giunge al 39’ e porta la firma di Cesarini, anche in questa occasione la retrogiuardia bianconera non è perfetta. Pecchia suona la sveglia ai suoi all’intervallo, e nel secondo tempo è tutta un’altra storia. Al 51’ Zanimacchia serve un perfetto cross per Mota Carvalho, che incrocia a rete. Gli Under 23 juventini sfiorano il pari su punizione con Clemenza e riescono nell’obiettivo al novantesimo con il solito Mota Carvalho.

In pieno recupero, però, Bentivoglio filtra un pallone velenoso per Vassallo, che viene atterrato in area da Frabotta: rosso diretto e calcio di rigore. Dagli undici metri Guberti non sbaglia e regala i tre punti ai suoi.