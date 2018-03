Kirwan: "Il Mestre ha creduto in me. Ora sogno un gol e gli All Whites"

© foto di Alessio Lamanna

Intervistato da TuttoC.com il centrocampista Niko Kirwan ha parlato della sua esperienza in Italia con la maglia del Mestre e del rapporto con il padre John campione del mondo con la Nazionale di rugby della Nuova Zelanda nel 1987: “A Mestre mi trovo bene, il club ha creduto in me dandomi una chance e io l'ho sfruttata. Fin da subito ho capito che la squadra aveva tanta qualità e poi il mister e lo staff sono davvero bravi e preparati, c'è un bel clima, i tifosi ci seguono anche se giochiamo lontano da Mestre e credo che i play off possano essere un obiettivo. Onestamente non pensavo di giocare così tanto perché quando sono arrivato il distacco c'era, ma mi sono impegnato e ho trovato la fiducia del mister. Le differenze fra Nuova Zelanda e Italia sono enormi sopratutto a livello di preparazione e tattica. Il Team Wellington con cui ho vinto il campionato in Italia potrebbe giocare la Serie D, ma il calcio nel mio paese è comunque in crescita. - continua Kirwan – Ho girato tantissimo fin da piccolo al seguito di mio padre. Dalla Nuova Zelanda al Giappone e poi l'Italia dove sono rimasto fino a 15-16 anni, poi di nuovo la Nuova Zelanda. Mio padre e mia madre, che ha giocato a pallavolo arrivando fino in A2, mi hanno sempre spronato a fare bene nello sport anche se ne ho scelto uno diverso da loro. Non ho mai pensato di essere il figlio di John Kirwan anche perché rugby e calcio sono sport diversi in cui non si possono paragoni. Certo lui è stato un grandissimo e io spero di arrivare così in alto nel calcio. Nazionale? Giocare negli All Whites è un sogno, ho seguito il consiglio del ct e sono andato all'estero per crescere, anche se non è stato facile lasciare tutto”.