L'Ad De Simone: "Il Trapani non è un feudo altrui. Iscrizione ok"

© foto di Giorgio Sanseverino

Maurizio De Simone, amministratore delegato del Trapani, in una lunga conferenza stampa ha voluto fare chiarezza sulla situazione del club: “Sono qui da due mesi nei quali ho ricevuto pressioni di ogni tipo, minacce e insulti. Mi sono preso questa società, che non è un modello come qualcuno aveva prospettato, e ora la situazione è rischiosa. Non dal punto di vista dell’iscrizione, che sarà fatta, ma dal punto di visto finanziario. Ci sono dei fornitori che da luglio scorso al 5 marzo non sono stati pagati. Se io ho un budget di 800mila euro, non è che non voglio pagare i fornitori, ma non voglio neanche farmi spennare. Io pongo delle scadenze a 30, 60 e 90 giorni. Se in questo tipo di business non ci volete stare, ve ne andate. - continua De Simone come riporta Tuttoc.com - Ci sono persone che mi chiamano dal primo giorno per ricoprire incarichi nel Trapani. Ma non mi fermerò, Maurizio De Simone non è un pagliaccio. Io sono venuto qua per gestire la squadra, per dirvi che devo arrivare all'iscrizione e che in Serie B ci voglio andare. Ma prima della categoria esiste il Trapani. Il Trapani non è... (scrive Rubino e Faggiano sulla lavagna, ndr), il Trapani non è un feudo”.

Su Rubino: “Con lui abbiamo cercato di parlare per un mese e mezzo, ma parlavamo due lingue diverse. Nessuno però ci ha litigato e ci sono delle motivazione alla base dell’addio che restano fra me e lui. Rubino però non è il Trapani”.

Su chi rema contro: “Ci sono persone che stanno aspettando che il Trapani salti, ma non faccio nomi e cognomi in pubblico. Chi vuole dare una mano è libero di farlo, chi ha dato è stato ringraziato, altri invece che ci hanno ostacolato, dal primo giugno non lavoreranno più nel Trapani”.

Su Italiano: “Abbiamo un fuoriclasse che si chiama Vicenzo Italiano, che spero resti l'anno prossimo. Ha preso un gruppo che era stato definito un’accozzaglia e lo ha portato a un punto dalla Juve Stabia. Con il mister abbiamo parlato del futuro e siamo in stand by”.