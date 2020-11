L'AIC smentisce il Livorno: "Nessun accordo con il club per i tardivi pagamenti ai tesserati"

Non finiscono i guai per il Livorno. Quest'oggi, il Dg Danilo Mariani aveva fatto sapere che il club, seppur parzialmente, aveva provveduto a pagare gli undici giocatori che avevano messo in mora la società per evitare che gli stessi si svincolassero.

Non solo, il direttore aveva poi annunciato di aver concordato questa misura con l'AIC, ma la stessa AIC è intervenuta in merito smentendo questo accordo.

Di seguito la nota:

"L’AIC preso atto delle dichiarazioni odierne del neo DG del Livorno Calcio, Danilo Mariani, circa le motivazioni della società per il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 17 Accordo Collettivo a seguito delle messe in mora di alcuni calciatori, nega di aver raggiunto accordi con la società, che ha meramente anticipato al legale dei tesserati la propria scelta di non saldare integralmente lo stipendio di settembre 2020; al DG Mariani è stato peraltro chiarito come un simile accordo, mai avvenuto, non sia comunque possibile, vertendo su diritti dei singoli calciatori".