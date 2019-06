L’annuncio di Colla: “Non iscriveremo l’Albissola alla prossima Serie C”

L'Albissola non si iscriverà al prossimo campionato di Serie C. Quello che era un sospetto ora è diventato una certezza dopo l’annuncio del patron Gian Piero Colla in conferenza stampa: “A malincuore non iscriveremo la squadra, lo dico con un groppo alla gola e la sola cosa che mi ha infastidito è stata quella di essere preso per un pagliaccio o un imbecille, perché sono un professionista serio. - esordisce Colla spiegando poi il resto come riporta Tuttoc.com - È con grandissima amarezza che decidiamo di lasciare perché avevamo progetti veri che non ci permettono di fare, la Lega ha cercato di aiutarci in tutti i modi, ma non è stato sufficiente. Siamo delusi e profondamente amareggiati perché avevamo rilevato il club con una barca di debiti e adesso non abbiamo uno stadio per iscriverci. Il nostro budget quest'anno è saltato di 300.000 euro, noi giochiamo pulito, non abbiamo fatto un centesimo di nero. Se abbiamo giocato un campionato di C questo lo dobbiamo esclusivamente all'Entella. Non abbiamo interessi sul territorio, abbiamo messo dei soldi veri, che danno potevamo causare? Avevamo costruito qualcosa di incredibile, eravamo l’unica squadra nel ponente a fare campionati nazionali e nonostante questo siamo arrivati a questo punto. I giocatori l’hanno presa malissimo perché qui pagavamo gli stipendi il 15 di ogni mese nonostante tutti i difetti che avevamo e gli errori commessi. La Lega non è contenta, ha fatto delle cose importanti ultimamente e penso che il prossimo anno sarà diverso".