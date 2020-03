L'appello del Monopoli: "Donate alla Croce Rossa". In palio una maglia autografata

Attraverso una nota ufficiale, il Monopoli, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Monopoli, informa "che a partire da oggi, giovedì 26 marzo e fino a sabato 4 aprile, sarà possibile effettuare una donazione sul conto corrente della Croce Rossa al fine di acquistare materiale DPI (Dispositivi di protezione individuale), quali mascherine, guanti, camici, da destinare ai volontari impegnati per la consegna di beni di prima necessità agli anziani, persone fragili e immunodepressi della città di Monopoli.

Al termine del periodo indicato per le donazioni, domenica 5 aprile, verrà sorteggiato un donatore, il quale riceverà in regalo la maglia autografata del Monopoli del bomber biancoverde Giuseppe Fella".

Maggiori dettagli sul sito ufficiale del club.