Possibile conferma ad Arezzo per il difensore Pierluigi Pinto, classe '98 di proprietà della Fiorentina. Come riferito da firenzeviola.it,il giocatore è cercato dagli amaranto, che puntano alla sua riconferma visti i buoni risultati ottenuti lo scorso anno. Ma non è finita qui: vista l'assenza di esterni offensivi sulla destra, gli aretini cercano tra i giocatori della Viola un giovane in quel ruolo.