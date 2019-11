L'Arezzo nel segno di Cutolo: è ancora lui l'eroe del giorno

Quinto gol nelle ultime tre partite, due doppiette consecutive: gol pesanti, che hanno di fatto salvato l’Arezzo. Aniello Cutolo è l’uomo in più della formazione amaranto in questo momento non semplicissimo per il club e la squadra, che finora ha reso al di sotto delle aspettative sbandierate dalla dirigenza, che solo un anno fa parlò di progetto triennale per risalire.

L’aria che cambia - Il vento adesso sembra però essere cambiato, i toscani hanno agganciato il Como a quota 21 punti al 10^ posto in classifica, che non vale però ancora i playoff a causa di una media inglese che favorisce i lariani. A ogni modo la sterzata sembra esserci stata, la risalita in classifica è iniziata: difficile sarà ora mantenere un certo passo, ma con il mercato invernale alle porte qualcosa di sicuro potrà essere fatto.

Cutolo fa punti – Otto in totale i gol segnati dall’attaccante, che ieri ha ribaltato dal dischetto la gara contro il Novara siglando una doppietta esattamente come quella che solo una settimana fa aveva messo a segno a Carrara, evitando il ko dei suoi che erano sotto di due reti e hanno chiuso, in 5’, sul 2-2 il match. Gol sicurezza anche quello che aveva siglato all’11^ giornata contro l’Olbia, che si era poi limitata ad accorciare le distanze. Ma il primo gol della svolta, dopo la rete rifilata al Lecco alla prima giornata (che valeva il momentaneo 2-0, con l’Arezzo vittorioso poi per 3-1, come ieri), è stato con la Pro Patria: al pareggio bustocco, aveva risposto proprio il classe ‘83, bravo ad aprire la strada a Gori per la doppietta che ha piegato 3-1 l’avversario. Si aggiunge poi la rete alla Giana Erminio, la prima di due messe a segno dalla truppa di Di Donato. Reti pesanti. E punti in cascina.