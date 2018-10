L'Arzachena pensa alla difesa: in arrivo Baldan e Arboleda

Fonte: TuttoC.com

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

L'Arzachena attinge a piene mani dal mercato degli svincolati per puntellare la propria difesa. I sardi, in queste ore, stanno trovando l'accordo con Marco Baldan, difensore centrale classe '93 nelle ultime due stagioni al Sudtirol, e con Christian Arboleda, terzino classe '97 che ha disputato l'ultima stagione proprio con la maglia degli smeraldini. L'ufficialità per i due innesti potrebbe arrivare anche in giornata.