© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una promozione indimenticabile, quella appena conquistata dall'Arzignano Valchiampo, società dilettantistica della provincia vicentina pronta a sbarcare per la prima volta nella sua storia nel calcio dei professionisti. Un traguardo ottenuto con un turno d'anticipo dalla squadra allenata da mister Daniele Di Donato, cui è bastata la vittoria di oggi per 1-0 sull'Este, e il contemporaneo ko del Feltre sul campo del Levico, per vincere il girone C di Serie D e sbarcare per la prima volta nella sua storia in Lega Pro, la terza serie del calcio italiano.