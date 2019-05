© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Entella blinda Roberto Boscaglia. Conquistata la promozione in Serie B, le intenzioni della società sono quelle di ripartire ovviamente dal tecnico. Lo conferma il ds Matteo Superbi a Tuttosport: "La prima cosa sarà il rinnovo del contratto dell'allenatore".

Incontro in programma:, le parti si incontreranno nei prossimi giorni per definire e proseguire il progetto. Nell'intervista, il dirigente non si è sbilanciato quanto ai possibili nomi, ma ha messo in chiaro che la squadra non sarà stravolta, ma l'intenzione è quella di andare avanti in continuità con l'ottima stagione che si va concludendo.