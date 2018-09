L'Entella in B fa felice anche la Viterbese. Girone A più vicino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La possibile, anzi probabile alla luce delle ultime decisioni, riammissione della Virtus Entella in Serie B non fa felice solo il club ligure e i suoi tifosi. Legato a doppio filo coi Diavoli Neri c'è anche il destino della Viterbese, attualmente inserita nel Girone C della terza serie, che punta a passare in quello A, considerato meno impegnativo sopratutto a livello di spostamenti e trasferte. Una possibilità abbastanza concreta tanto che le gare della squadra laziale sono state sospese al pari di quelle delle squadre in lizza per il ripescaggio – ma non di quelle dell'Entella che si pensava non potesse ormai più riaccedere alla cadetteria – proprio in vista di un cambio di girone per evitare che alcuni si svuotassero eccessivamente di squadre sbilanciando l'equilibrio con possibili conseguenze sopratutto sui play off (dove chi aveva giocato meno sarebbe stato sulla carta favorito avendo più energie residue a disposizione).

Felicità sì, esultanza ancora no perché in questa lunga estate abbiamo visto che nulla è certo e tutto può essere ribaltato anche in contrasto con quanto si era deciso poco prima. La Viterbese di Camilli continua a sperare, con sempre maggiori chance di successo, e probabilmente una bottiglia di spumante in frigo l'ha già messa.