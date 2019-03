© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Entella si ferma. Sconfitta esterna per i ragazzi di Boscaglia, battuti 2-0 dal Cuneo, grazie alle reti di Said ed Emmausso. Con questo risultato, i piemontesi salgono a 17 punti, due lunghezze di ritardo dall'Albissola 17esima. L'Entella invece resta a +4 sull'Arezzo, ma con tre gare in meno dei toscani.