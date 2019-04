© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Entella torna a vincere a distanza di quasi un mese dall'ultimo successo. Vittoria esterna per i liguri, che battono il Novara 2-1 in casa dei Gaudenziani. Succede tutto nel secondo tempo: al 47' Mallamo segna il vantaggio per i piemontesi, poi in 10 per l'espulsione di Tartaglia. È Caturano a segnare l'1-1, poi Mancosu sigla il definitivo 2-1. Con questo successo i liguri tornano a +4 sul Piacenza in classifica.