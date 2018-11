L'Entella torna in campo e vince. Ma da domani potrebbe essere in B

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

C'era grande curiosità nella giornata di ieri per vedere come avrebbe reagito la Virtus Entella al ritorno in campo dopo un lunghissimo stop a causa del caos-ripescaggi e a una vicenda assurda che forse si concluderà nella giornata di domani davanti al TAR. In questi mesi di soli allenamenti e amichevoli non deve essere stato facile per Roberto Boscaglia tenere alta l'attenzione sul campo, mantenere una forma fisica accettabile e non farsi distrarre dalle vicende extracalcistiche. Compito che al tecnico dell'Entella è riuscito come dimostra il 2-0 inflitto al Pisa, squadra in serie positiva e candidata alle zone alte di classifica, firmato dalle reti, una per tempo, di Mota Carvalho e Diaw. Per i liguri si tratta della seconda vittoria in due uscite nel Girone A di Serie C, un campionato che da domani potrebbe non essere più d'appartenenza dell'Entella che potrebbe essere finalmente riammessa in Serie B come ormai da mesi dovrebbe essere se non si fosse perpetrata ai suoi danni una vera e propria ingiustizia che ha attirato l'attenzione di tutti i media mondiali su quella che fino a ieri era una sorta di squadra fantasma bloccata fra seconda e terza serie.