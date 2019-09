L'estate calda di Mota Carvalho: prima la Juventus, poi la Nazionale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La calda estate di Dany Mota Carvalho: questi i tre intensi mesi della stella portoghese, esplosa tra le fila dell'Entella e ora alla ribalta nel calcio internazionale. Perché per "estate calda" non si intende niente di negativo, ma anzi, solo di positivo, perché il momento della ribalta per il classe '98 sembra essere davvero arrivato.

Tutti pazzi di lui, che sceglie la Juve - Tantissime le squadre che, in estate, hanno bussato alla porta della squadra ligure per provare a prelevare l'attaccante, che è persino stato vicino alla permanenza in biancazzurro. Dall'estero sono arrivate le proposte di Real Saragozza e Sporting Lisbona, in Italia lo hanno monitorato Udinese e Fiorentina, ma la vera corsa è stata tra Napoli e Juventus, che offrivano al ragazzo una prospettiva a lungo termine che partiva però dalla Serie C: Bari nel primo caso, formazione U23 nel secondo. Ma proprio i piemontesi hanno avuto la meglio, e la scelta è stata proprio di Mota, come ha confermato proprio ieri patron Gozzi: "Il Napoli ha lungamente rincorso Mota Carvalho, sarebbe dovuto andare al Bari, ma ha preferito la Juventus dove attualmente gioca".

L'esordio in Nazionale U21 - Ma non solo il pluriennale contratto con la Vecchia Signora. Per Mota è arrivata la chiamata in Nazionale: il Portogallo U21 lo ha voluto per le qualificazioni ai prossimi Europei, e l'esordio è stato con il botto. Senza tradire le aspettative, il bianconero ha siglato una doppietta, contribuendo alla vittoria dei suoi su Gibilterra (4-1 il finale); il primo timbro al 13', il secondo al 60'. Certo, anche un rigore sbagliato. Subito nel dimenticatoio visto tutto il resto.