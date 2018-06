L'ex Flo sprona la Robur: "Siena merita di tornare in Serie B"

© foto di Federico De Luca

Domani la Robur Siena si giocherà a Pescara la promozione in Serie B nella finale contro il Cosenza. Per spronare i bianconeri è sceso in campo anche l'ex centravanti Tore Andre Flo che ha mandato un messaggio al sito Sienaclubfedelissimi.it: “Spero davvero che il Siena ottenga la vittoria sabato per risalire in Serie B. La squadra, i tifosi e la città se lo meritano. Forza Siena”.