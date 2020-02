L'ex Juve U23 Beltrame: "La C non è un campionato che mi si addice"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una prima parte di campionato passata tra le fila della Juventus U23, poi l'approdo al CSKA Sofia. Di tutto questo, ai microfoni di tuttojuve.com, ha parlato Stefano Beltrame: "Gli ultimi cinque mesi vissuti a Torino sono stati al di sotto di come me li aspettavo, onestamente speravo in un impatto diverso. Purtroppo la Serie C è un campionato a parte, non è quello che più mi si addice. Non ero al top della forma per via dell'operazione subita al cuore, per cui non sono riuscito a fare quello che avrei voluto. Indossare questa maglia è stato bellissimo, adoro Pecchia come allenatore e posso spender solo belle parole per lui. Credo sia il progetto giusto per i giovani, perché se l'affronti con la testa giusta può servire. A differenza del mio caso, visto che stiamo parlando di un campionato comunque di Serie C. Dopo aver affrontato positivamente l'ultimo campionato in Olanda, onestamente miravo a qualcosa di più. Per questo ho deciso di accettare qualcosa di più in alto".