L'ex patron Gatti: "Piacenza con obiettivi diversi da quando c'ero io. Con una punta può salvarsi"

"Gli obiettivi di questa stagione non sono quelli di quando c'era Gatti, la squadra è giovane e ci vuole molta pazienza, io confido parecchio nel girone di ritorno": davanti alle telecamere di Telelibertà, come riferisce il quotidiano Libertà, esordisce così l'ex presidente del Piacenza Stefano Gatti.

Che, parlando del sodalizio biancorosso, prosegue poi: "La squadra mi piace, alle prime partite mi ero spaventato, però ora vedo che si stanno mantenendo gli impegni di una stagione di transizione. Non dimentichiamo che questo è un campionato particolare, stiamo vedendo risultati che sorprendono e gare veramente difficili. Il vero problema del Piacenza è che serve una punta di peso che la metta dentro, con un innesto di questo tipo i biancorossi potranno salvarsi e magari anche giocarsela per la qualificazione ai playoff. Io avrei tenuto Sylla, chiaramente con noi faceva fatica, in questo gruppo avrebbe fatto comodo".