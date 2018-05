L'Iran è sempre più vicino. L'Akragas torna a sognare la Serie C

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Sembra essere arrivata a un punto di svolta la trattativa per l'acquisto dell'Akragas da parte di una holding iraniana. Una trattativa iniziata mesi fa e proseguita lentamente, ma senza bruschi stop, con visite dei nuovi investitori nella città siciliana e altre della dirigenza biancoazzurra a Teheran. Come riferito da Agrigentosport.com negli scorsi giorni gli iraniani sono stati ricevuti dall'Autorità Consolare italiana per il rilascio del visto, passaggio importante per la chiusura della trattativa che nei prossimi giorni potrebbe vedere un'accelerazione con anche l'annuncio del passaggio di proprietà dell'Akragas. A quel punto si inizierà a programmare la prossima stagione che potrebbe essere nuovamente in Serie C visto che la nuova proprietà presenterà la domanda per il ripescaggio.